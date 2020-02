Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin läuft die Preisverleihung.

Um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren in diesem Jahr 18 Wettbewerbsfilme. Zum Auftakt wurden die Panorama-Publikumspreise vergeben. Zum besten Spielfilm wählte das Publikum der Berlinale das serbisch-französische Drama "Otac" - "Vater". Die Auszeichnung der Zuschauer für den besten Dokumentarfilm ging an die US-amerikanische Produktion "Welcome to Chechnya".



Über die Vergabe der Hauptpreise entscheidet die Jury unter dem Vorsitz des britischen Schauspielers Jeremy Irons.