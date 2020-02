Der Hauptpreis der Berlinale geht in diesem Jahr an den iranischen Film "There Is No Evil" - "Es gibt kein Böses".

Regisseur Mohammad Rasoulof konnte den Goldenen Bären nicht persönlich entgegennehmen, weil er den Iran nicht verlassen darf. In seinem Film erzählt er vier Kurzgeschichten, die sich mit der Todesstrafe im Land befassen.



Die deutsche Schauspielerin Paula Beer erhielt den Silbernen Bären als beste Darstellerin für ihre Rolle in Christian Petzolds Liebesfilm "Undine". Der italienische Schauspieler Elio Germano wurde als bester Darsteller ausgezeichnet, er trat in dem Künstlerdrama "Hidden Away" auf. Der Südkoreaner Hong Sangsoo erhielt den Preis für die beste Regie für sein Werk "Die Frau, die rannte". Der Film "Never Rarely Sometimes Always" von der US-Amerikanerin Eliza Hittman gewann den Großen Preis der Jury. Für eine herausragende künstlerische Leistung wurde der deutsche Kameramann Jürgen Jürges geehrt.



Im Wettbewerb der Berlinale waren 18 Filme angetreten. Die Internationale Jury wurde in diesem Jahr von dem britischen Schauspieler Jeremy Irons geleitet.



Zum Auftakt der Gala in Berlin waren die Panorama-Publikumspreise vergeben worden. Zum besten Spielfilm wählte das Publikum der Berlinale das serbisch-französische Drama "Otac" - "Vater". Die Auszeichnung der Zuschauer für den besten Dokumentarfilm ging an die US-amerikanische Produktion "Welcome to Chechnya".