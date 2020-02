Der Hauptpreis der Berlinale geht in diesem Jahr an den Film "There is No Evil", der sich mit der Todesstrafe im Iran auseinandersetzt.

Regisseur Mohammad Rasoulof konnte den Goldenen Bären bei den Filmfestspielen in Berlin nicht persönlich entgegennehmen, weil er den Iran nicht verlassen durfte. Kulturstaatsministerin Grütters erklärte, mit ihrer Entscheidung habe sich die Berlinale wieder als politisches Festival bewiesen und erneut den verfolgten Künstlern im Iran den Rücken gestärkt.



Der Silberne Bär für die beste Regie ging an den Südkoreaner Hong Sangsoo für "Die Frau, die rannte". Als beste Darstellerin wurde Paula Beer für ihre Titelrolle in "Undine" von Christian Petzold ausgezeichnet. Den Preis für den besten Darsteller erhielt Elio Germano aus Italien für seine Rolle im Künstlerdrama "Hidden Away".



Die 70. Berlinale geht heute mit einem Publikumstag zu Ende.