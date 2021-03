Beim Filmestival "Berlinale" hat "Bad Luck Banging Or loony Porn" von Radu Jude den "Goldenen Bären" gewonnen.

Das gaben die Festspiele in Berlin bekannt. Der rumänische Regisseur erzählt in der Satire die Geschichte einer Lehrerin, die ungewollt zum Internetstar wird, weil ein Amateurpornofilm mit ihr dort veröfentlicht wird. Die Schule beruft ein Treffen mit den Eltern ein - was folgt, gleicht einem Tribunal.



Die deutsche Schauspielerin Maren Eggert erhält zudem einen Silbernen Bären für ihre Hauptrolle in der Tragikomödie "Ich bin dein Mensch".



Wegen der Corona-Pandemie wurden in den vergangenen fünf Tagen die Festivalfilme nur online für Vertreter der Filmbranche gezeigt. Geplant ist, Berlinale-Filme im Juni auch öffentlich in Berlin vor Publikum zu zeigen.

