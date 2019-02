Angesichts eines deutlichen Rückgangs der Kinobesuche will Kulturstaatsministerin Grütters bei der Filmförderung in Deutschland reagieren.

Vor dem Start der Berlinale sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur, man müsse "mit den Verantwortlichen im Filmschaffen darüber reden, wie wir unsere Filmförderung strukturieren. Es geht ja um mehr als 400 Millionen Euro, die Bund- und Länderförderer zusammen in die Film- und Serienförderung geben". Grütters verwies auf jüngste Zahlen, nach denen die Jahresbilanz knapp über 100 Millionen Kinobesuchern liege, was ein deutliches Minus gegenüber den Vorjahren sei. In den beiden Jahren zuvor waren es nach Zahlen der Filmförderanstalt (FFA) jeweils gut 120 Millionen Besucher. Die Kulturstaatsministerin verwies auf die Fußball-WM und den heißen langen Sommer, was sich beides auf die Kinobesuche ausgewirkt habe.



Reformen betreffend setzt Grütters auf Kooperation im Rahmen der anstehenden Beratung über die Novelle des Filmförderungsgesetzes. "Die Branche muss auch selber sagen, wo man vielleicht noch behutsam umsteuern könnte", sagte sie. Ein Runder Tisch sei hierbei eine Möglichkeit, da Verleiher andere Interessen hätten als Produzenten, Schauspieler andere als TV-Intendanten und Kino-Betreiber wiederum andere als Drehbuchautoren.

Grütters gegen Quote für deutsche Filme

Den Anteil deutscher Produktionen an allen in Deutschland gezeigten Kinofilmen bewertet Grütters positiv. "Der Marktanteil des deutschen Films liegt jetzt bei etwa 23 bis 24 Prozent, die endgültigen Zahlen kommen zur Berlinale. Der Anteil des deutschen Films ist also gegenüber den Vorjahren gleich geblieben. Das ist eine gute Nachricht", sagte Grütters.



Einen festen Anteil für deutsche Filme beurteilt die Politikerin skeptisch. "Eine Quote widerspricht unserem Geist der Autonomie in der Programmplanung, wir reden ja von selbstbewussten kulturellen Betrieben. Da verbietet es sich, als Staat reinzureden, auch dann, wenn es um das Interesse geht, mehr deutsche Produktionen in die Kinos zu bekommen", betonte Grütters. Eine Quotierung wie etwa im Nachbarland Frankreich stünde für eine andere Geisteshaltung.

"Von 17 Filmen sind sieben von Frauen, was sehr gut ist"

Die Berlinale, deren 69. Ausgabe von Donnerstag an bis zum 17. Februar dauert, sieht Grütters als Erfolgsgeschichte. "Was ich gut finde an dieser Berlinale: 17 Filme im Wettbewerb, davon allein drei deutsche. Von 17 Filmen sind sieben von Frauen, was sehr gut ist." Vom Berlinale-Budget in Höhe von 26 Millionen Euro trägt der Bund in diesem Jahr 8,2 Millionen Euro. Dafür sei die Förderung in 2019 um 500.000 Euro erhöht worden, "auch als Respektbekundung für Dieter Kosslick". Der 70-Jährige ist in diesem Jahr das letzte Mal Chef des Festivals. Im nächsten Jahr, wenn beim 70. Berlinale-Jubiläum Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der künstlerische Leiter Carlo Chatrian eine Doppelspitze bilden, soll der Zuschuss noch mal um eine halbe Million Euro steigen.