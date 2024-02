Israelfeindliche Äußerungen

Der Regisseur Ben Russel - links mit Palästinensertuch - warf Israel "Völkermord" vor. (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Der FDP-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe, die diesbezügliche Beurteilung der Vorfälle sei Sache der zuständigen Strafverfolgungsbehörden und Gerichte. Das Strafrecht sei aber gut aufgestellt, um antisemitische Äußerungen zu ahnden. Er fügte hinzu, die Berlinale habe an diesem Wochenende schweren Schaden genommen, weil dort Antisemitismus unwidersprochen geblieben sei.

Während der Berlinale-Gala am Samstagabend war der Nahostkonflikt mehrfach von Preisträgern und einem Jurymitglied thematisiert worden. Unter anderem wurde Israel der Völkermord an den Palästinensern vorgeworfen. Die Äußerungen wurden vom Publikum beklatscht. Auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober und das Schicksal der israelischen Geisel ging lediglich Berlinale-Geschäftsführerin Rissenbeek ein. Die Vorfälle stießen anschließend in Politik und Verbänden auf Kritik und Empörung.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.