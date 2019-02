Mit einer Gala hat am Abend die 69. Berlinale begonnen.

Gezeigt werden rund 400 Filme aus 17 Ländern. Um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren 17 Produktionen, darunter der Film "Der goldene Handschuh" von Fatih Akin über den Hamburger Serienmörder Fritz Honka. Eröffnet wurde das Filmfestival am Abend von Berlinale-Direktor Kosslick, sowie der diesjährigen Jurypräsidentin Juliette Binoche, Kulturstaatsministerin Grütters und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Müller. Als Eröffnungsfilm lief "The Kindness of Strangers" der dänischen Regisseurin Lone Scherfig.