Die Berliner CDU hat ihren Landesvorsitzenden Wegner zum Kandidaten für das Amt des Regierenden Bürgermeisters bestimmt.

Beim Landesparteitag in Berlin-Neukölln erhielt er nach Parteiangaben knapp 93 Prozent der Stimmen. Vor den gut 280 Delegierten griff Wegner den Senat aus SPD, Grünen und Linken an. Zudem versprach er Verbesserungen für die Verwaltung und die Polizei. Nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün sei Berlin ein gefesselter Riese, sagte Wegner. Die Stadt bleibe systematisch unter ihren Möglichkeiten. Die CDU wolle die Stadtverwaltung in den nächsten fünf Jahren zum Vorbild für die Republik machen.



Die Abgeordnetenhauswahl in Berlin findet am 26. September parallel zur Bundestagswahl statt.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.