Auch in Berlin ist der Weg für Koalitionsverhandlungen auf Landesebene frei.

Nach SPD und Grünen stimmten am Abend auch die Linken auf einem Sonderparteitag für die Aufnahme von Verhandlungen. Die drei Parteien regieren bereits seit 2016 in der Hauptstadt. Am Freitag sollen die Gespräche über ein neues Bündnis beginnen. Die Landesvorsitzende der Linken in Berlin, Schubert, hatte zuvor für die Neuauflage der Koalition mit SPD und Grünen geworben. Die Linke könne nur in Regierungsverantwortung weiter politisch-gestalterisch tätig sein, betonte sie. Ähnlich äußerte sich Spitzenkandidat Lederer.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.