In Berlin haben Spitzenpolitiker der Linken für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen auf Landesebene mit SPD und Grünen geworben.

Auf einem Sonderparteitag sagte die Landesvorsitzende Schubert, die Linke könne nur in Regierungsverantwortung weiter politisch-gestalterisch tätig sein. Ähnlich äußerte sich Spitzenkandidat Lederer. Beide verwiesen darauf, den Volksentscheid zur Enteignung von großen Immobilienkonzernen umsetzen zu wollen. Lederer sagte, die Linken seien der einzige verlässliche Garant dafür, dass an der Umsetzung des Volksentscheids gearbeitet werde.



Auf ihrem Sonderparteitag entscheiden die Linken in Berlin heute Abend über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. SPD und Grüne haben bereits zugestimmt.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.