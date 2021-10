Nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben Sozialdemokraten und Grüne ein erstes Sondierungsgespräch geführt.

Ergebnisse wurden nach dem über fünfstündigen Treffen nicht mitgeteilt. Ebenfalls heute war zudem eine Runde zwischen SPD und Linkspartei geplant. Am kommenden Montag dann will die SPD zuerst mit der CDU und später auch mit der FDP ausloten, welche Schnittmengen es für eine mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gibt. Die Sozialdemokraten waren mit ihrer Spitzenkandidatin Giffey am vergangenen Sonntag stärkste Kraft in der Hauptstadt geworden und haben nun mehrere Optionen für ein Regierungsbündnis.



Giffey hatte die Koalitionsfrage im Wahlkampf offen gelassen und damit Kritik bei den bisherigen Partnern Grüne und Linke ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.