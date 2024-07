Terror-Symbol

Das Hamas-Dreieck (AFP / HAZEM BADER)

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und AfD wurde ein entsprechender Antrag der schwarz-roten Regierungsfraktionen beschlossen. Grüne und Linke enthielten. In dem Antrag wird der Senat aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine Ergänzung des Betätigungsverbots der Terrororganisation einzusetzen und um das von ihr verwendete rote, nach unten gerichtete Dreieck ergänzen. Ziel ist demnach, die Sichtbarkeit des Zeichens in der Öffentlichkeit zu unterbinden sowie die Strafbarkeit seiner Verwendung im Kontext des Nahostkonflikts und der Hamas sicherzustellen. Zur Begründung hieß es, die militanten Islamisten nutzten das Symbol in Propagandavideos, um Feinde zu markieren und Angriffsziele zu kennzeichnen.

In Berlin werde das Symbol von Sympathisanten der Terrororganisation benutzt, um mögliche Anschlagsorte zu markieren und Gegner zu bedrohen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.