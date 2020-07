Innerhalb der Berliner AfD-Fraktion gibt es massive Kritik an dem Vorsitzenden Pazderski und anderen Mitgliedern der Führungsriege.

Neun von 22 Abgeordneten unterzeichneten einen entsprechenden Brief an ihre Fraktionskollegen. Darin heißt es, in der Fraktion herrsche mittlerweile ein Klima des Misstrauens und der Destruktivität, die jede sachliche Arbeit behindere. Fraktionsbeschlüsse würden von der Mehrheit des Vorstands immer wieder hintertrieben. Pazderski wies die Vorwürfe zurück. Hier werde ein Fake-Szenario verbreitet, um Unruhe zu stiften, erklärte er. Es existiere keine Spaltungsgefahr für die Berliner AfD.



Padzerski ist bei seiner Partei seit längerem umstritten. Er gilt als erklärter Gegner des rechtsnationalen "Flügels" um Björn Höcke und Andreas Kalbitz und will bei der nächsten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus erneut als Spitzenkandidat der AfD antreten.