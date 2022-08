Mauerbau vor 61 Jahren

Berliner Mauer wird gebaut (picture-alliance / IMAGNO / Franz Hubmann/ Christoph Soeder / Deutschlandradio [M] )

Die Regierende Bürgermeisterin Giffey legte an der Gedenkstätte in der Bernauer Straße einen Kranz nieder. Auch in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie

in Sachsen und in Thürigen wurde an die Opfer der innerdeutschen Teilung erinnert. Der thüringische Ministerpräsident Ramelow warnte vor dem Vergessen und Verharmlosen des Leids für viele Menschen. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Schneider, betonte, Grenzziehungen mit Gewalt würden immer neue Kriege zur Folge haben. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Göring-Eckhardt, erklärte, die Mauer erinnere daran, immer und überall für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie zu kämpfen.

