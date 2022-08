Mauerbau vor 61 Jahren

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Axel Klausmeier, Direktor Stiftung Berliner Mauer, stehen bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer von Mauer und Teilung vor den Gedenkkränzen vor dem Mahnmal. (Fabian Sommer / dpa)

In Berlin legte die Regierende Bürgermeisterin Giffey zur Erinnerung an Opfer des DDR-Grenzregimes an der Gedenkstätte in der Bernauer Straße einen Kranz nieder. Die Berliner Mauer sei ein Bauwerk der Unfreiheit, des Unrechts und der Diktatur gewesen, erklärte Giffey. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte am ehemaligen DDR-Grenzturm in Hennigsdorf, man gedenke heute eines Ereignisses, das für viele Menschen einen tiefen Einschnitt bedeutet habe. Der thüringische Ministerpräsident Ramelow warnte in Erfurt vor dem Vergessen und Verharmlosen des Leids für viele Menschen. Auch in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern wurde an das Ereignis erinnert.

Die DDR hatte am 13. August 1961 mit dem Bau der Mauer rund um den Westteil Berlins begonnen. Die Teilung der Stadt endete erst mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989. Allein in Berlin starben nach dem Mauerbau laut Forschern mindestens 140 Menschen durch die DDR-Grenztruppen. An der innerdeutschen Grenze waren es laut Bundesregierung mindestens 260 Todesopfer.

