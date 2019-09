Der Vorstoß der Berliner Landesregierung für eine Grundsteuer-Befreiung der Mieter wird nach Informationen der "Bild"-Zeitung im Bundesrat scheitern.

Das Blatt berichtet, lediglich Brandenburg und Thüringen unterstützten das Vorhaben. Die anderen Länder seien dagegen. Berlin will mit der Bundesratsinitiative erreichen, dass die Vermieter die Grundsteuer künftig nicht mehr auf die Miete umlegen dürfen. Dazu sagte Bayerns Ressortchef Füracker der Zeitung, eine solche Befreiung sei nicht zielführend, da die Steuer dann einfach in die Kaltmiete eingepreist würde.



Derzeit wird die Grundsteuer in der Regel über die Betriebskosten auf die Miete umgelegt.