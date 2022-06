Früherer Bundeskanzler

Vor fünf Jahren starb Altkanzler Kohl, jetzt soll er nach dem Willen der CDU in Berlin ein Denkmal erhalten. (dpa /Arne Dedert)

"Helmut Kohl hat einen festen Platz in unserer Geschichte, doch leider immer noch keinen in unserer Stadt", erklärte der Berliner CDU-Landesvorsitzende Wegner. Man plädiere daher dafür, im Berliner Stadtbild dauerhaft an den "Kanzler der Einheit" zu erinnern. Dies müsse an einer zentralen Stelle Berlins geschehen, die Kohls historischer Bedeutung angemessen sei und seine Lebensleistung gebührend würdige, so Wegner weiter. Die europäische Einigung, die deutsche Einheit und die Wiedervereinigung Berlins seien auf ewig mit Kohls Namen verbunden.

Helmut Kohl war am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. Er war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler der Bundesrepublik. Nach der friedlichen Revolution 1989 in der DDR trieb er den Prozess der deutschen Wiedervereinigung entscheidend voran und wurde am 3. Oktober 1990 zum sogenannten "Kanzler der Einheit". Umstritten bleibt er wegen seiner Rolle in der CDU-Spendenaffäre.