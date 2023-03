Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Mehrere Medien berichten, er wolle dem Landesvorstand der Partei morgen empfehlen, Verhandlungen mit den Sozialdemokraten aufzunehmen. Offiziell will sich der Vorstand erst nach Gesprächen morgen Vormittag äußern.

Bereits gestern hatte es Medienberichte gegeben, wonach auch die bisherige Regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD eine schwarz-rote Koalition favorisiert. In einer solchen Koalition würde Giffey ihr Amt voraussichtlich an Wegner abgeben müssen. Die CDU hatte die Wiederholungswahl in der Hauptstadt am 12. Februar mit 28,2 Prozent gewonnen. SPD und Grüne kamen auf je 18,4 Prozent.

Die grüne Spitzenkandidatin Jarasch reagierte überrascht. Sie habe von Giffeys Präferenzen aus der Presse erfahren. Dies entspreche nicht dem Verlauf und den Ergebnissen der Gespräche mit SPD und Linken.

