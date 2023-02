Nach Wiederholungswahl

Nach der Wiederholungswahl des Berliner Abgeordnetenhauses beraten nun die Bundesparteien über die Auswirkungen (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Der Wahlsieger und CDU-Spitzenkandidat Wegner hatte zuvor schon rasche Gespräche mit den beiden Parteien in Aussicht gestellt.

Bundesparteien beraten über Wahlergebnis

Auch auf Bundesebene interpretiert die CDU das Berliner Wahlergebnis als klaren Regierungsauftrag. Parteichef Merz sagte, die jetzige Regierung habe zwar eine nominelle Mehrheit, ihre politische Mehrheit habe sie aber verspielt. Die Grünen-Co-Vorsitzende Lang mahnte, die Arbeit in der Bundesregierung dürfe nicht vom Ergebnis der Berlin-Wahl beeinflusst werden. Es sei jetzt nicht an der Zeit sich in "irgendwelchen Schlachten" zu verlieren. Damit bezog sie sich indirekt auf Äußerungen von FDP-Chef Lindner. Dieser machte deutlich, dass die FDP in der Ampelkoalition nun mehr auf eigene Ziele pochen werde. SPD-Chefin Esken stellte sich derweil hinter die Wahlverliererin Giffey. Es werde in Berlin Koalitionsgespräche geben, die von Giffey geführt würden, sagte Esken bei einem gemeinsamen Auftritt.

Die Vorsitzende der Linken, Wissler, sieht ihre Partei nach den jüngsten Niederlagen bei Landtagswahlen gestärkt und sprach sich für eine Fortführung des rot-grün-roten Bündnisses im Berliner Senat aus. Dies stieß bei der AfD auf Kritik. Die bisherige Regierungskoalition sei klar abgewählt wurde, sagte der Parteivorsitzende Chrupalla.

