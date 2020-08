Der CDU-Politiker Merz hat den Berliner Innensenator Geisel dafür kritisiert, die Großkundgebung gegen die Corona-Auflagen zu verbieten.

Vor allem die Begründung habe ihn nicht überzeugt, sagte Merz im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Geisel habe mit seiner Kritik an den vermuteten Motiven der Demonstranten zu viel Parteipolitik an den Tag gelegt. Vielmehr hätte der SPD-Politiker versuchen sollen, sein Vorhaben stärker inhaltlich zu untermauern. Merz äußerte sich vor den Gerichtsurteilen, die das Verbot für nicht zulässig erklärten.



Die für heute angemeldete Demonstration darf endgültig stattfinden. In der Nacht bestätigte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Eilbeschlüsse der Vorinstanz. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, von Storch, begrüßte die Gerichtsentscheidung. Sie sagte im Deutschlandfunk, sie sei froh, dass demokratische Grundrechte wieder in Kraft gesetzt worden seien. Man dürfe den Menschen nicht aufgrund irgendwelcher Unterstellungen das Demonstrationsrecht nehmen.