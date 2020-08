Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot der für morgen geplanten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgehoben. Die Veranstaltung könne unter Auflagen stattfinden, sagte ein Gerichtssprecher. Gegen den Beschluss kann Beschwerde in der nächsthöheren Instanz eingelegt werden.

Das Verwaltungsgericht sieht - anders als die Berliner Polizei - keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit bei der geplanten Demonstration. Die Gefahrenprognose der Versammlungsbehörde genüge nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben, so das Gericht. Die Anmelderin, die Stuttgarter Initiative "Querdenken 711", habe ein entsprechendes Hygienekonzept vorgelegt. Es sei nicht zu erkennen, dass das Abstandsgebot bewusst missachtet werde.



Weiter heißt es in der Begründung des Urteils: Eine entsprechende Prognose lasse sich weder aus dem Verlauf der Versammlung am 1. August noch aus der kritischen Haltung der Teilnehmer zur Corona-Politik ableiten. Vielmehr habe der Anmelder unter anderem durch die Bereitstellung von 900 Ordnern und 100 Deeskalationsteams hinreichende Vorkehrungen getroffen.

Demo unter Auflagen möglich

Die Berliner Behörden hatten eine Kundgebung der Stuttgarter Initiative "Querdenken" verboten, zu der 22.500 Teilnehmer angemeldet wurden. Die Demonstration kann aus Sicht des Verwaltungsgerichts nun stattfinden - allerdings nur unter konktreten Auflagen: So muss der Veranstalter im Bühnenbereich Gitter zur Vermeidung einer Personenballung aufstellen, und er muss mittels beständig wiederholter Durchsagen und unter Einsatz seiner Ordner sicherstellen, dass auch die übrigen Teilnehmer die Mindestabstände einhalten. Das Gericht wies außerdem darauf hin, dass es der Versammlungsbehörde frei stehe, weitere Auflagen zur Einhaltung des Mindestabstandes zu erlassen.

