Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot der für morgen geplanten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgehoben. Die Entscheidung wurde von vielen Politikern begrüßt. Das Land Berlin will aber doch noch ein Verbot erwirken.

Die Berliner Polizei legte bereits offiziell Beschwerde ein. Ein Sprecher des Oberverwaltungsgerichts Berlin/Brandenburg teilte mit, es werde für den späten Abend eine Entscheidung erwartet.



Das Verwaltungsgericht sieht - anders als die Berliner Polizei - keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit bei der für morgen geplanten Demonstration. Die Gefahrenprognose der Versammlungsbehörde genüge nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben, so das Gericht. Die Anmelderin, die Stuttgarter Initiative "Querdenken 711", habe ein entsprechendes Hygienekonzept vorgelegt. Es sei nicht zu erkennen, dass das Abstandsgebot bewusst missachtet werde. Weiter heißt es in der Begründung des Urteils, der Anmelder habe unter anderem durch die Bereitstellung von 900 Ordnern und 100 Deeskalationsteams hinreichende Vorkehrungen getroffen.

Demo unter Auflagen möglich

Laut dem Verwaltungsgericht kann die Demonstration damit nun stattfinden - allerdings unter konkreten Auflagen: So muss der Veranstalter Personenballungen verhindern und auf die Einhaltung der Mindestabstände achten.



Die Berliner Behörden hatten die Kundgebung der Stuttgarter Initiative "Querdenken" verboten, zu der 22.500 Teilnehmer angemeldet wurden. Begründet wurde das mit dem Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung. Das Land Berlin plant nun, das Oberverwaltungsgericht anzurufen.



Polizeipräsidentin Slowik sagte, sollten sich die Demonstranten nicht an Abstands- und Maskenregeln halten, werde man zügig räumen. Die Polizei will morgen mit 3.000 Einsatzkräften vor Ort sein. Polizeivizepräsident Langner erklärte, in den sozialen Netzwerken werde europaweit dazu aufgerufen, sich auch dann in Berlin zu versammeln, wenn die Verbote von den Gerichten bestätigt würden. Dabei werde auch unverhohlen dazu aufgerufen, sich zu bewaffnen.

Opposition begrüßt Gerichtsentscheidung

FDP-Chef Lindner bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als richtig. Demonstrationen müssten selbstverständlich auch in Corona-Zeiten möglich sein, sagte er der "Bild"-Zeitung: "Es kann Vorgaben zum Gesundheitsschutz geben, aber keine pauschale Absage."



Zustimmend äußerte sich auch die Linke. Der rechtspolitische Sprecher der Berliner Linksfraktion, Schlüsselburg, erklärte, es könnten nicht einfach Verbote nur aufgrund von vermuteten Verstößen gegen die Hygieneauflagen ausgesprochen werden. Die Entscheidung widerlege außerdem die These der Corona-Leugner, sie würden in einer Diktatur leben.



Die AfD forderte den Rücktritt des Berliner Innensenators Geisel (SPD). Dessen dreister Versuch, die vom Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit zu unterdrücken, sei kläglich gescheitert, sagte der AfD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Pazderski.

Gegendemos angekündigt

Das Berliner Bündnis gegen Rechts rief für morgen zu einem Protest gegen die Veranstaltungen der Corona-Maßnahmen-Kritiker auf. Die Gegenkundgebung soll am Vormittag auf dem Bebelplatz in Mitte stattfinden unter dem Motto: "Kein Schulterschluss mit Nazis". Die Kleinpartei und Künsterlgruppe "Bergpartei" organisiert unter dem Titel "Tätervolk sucht Opferrolle?" außerdem eine Kundgebung am Bahnhof Friedrichstraße. Später soll dann von dort aus ein Fahrradkorso starten.

Erste Kundgebung am Brandenburger Tor

Bereits am Abend demonstrierten nach Angaben der Polizei etwa 1.500 Menschen am Brandenburger Tor gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Auf der angemeldeten Kundgebung habe mehrfach zu mehr Abstand aufgerufen werden müssen, hieß es.

