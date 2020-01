Ein Gedenkgottesdienst im Berliner Dom hat an die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma erinnert.

Bischöfin Bosse-Huber sagte in ihrer Predigt, die Erinnerung an den Völkermord sei nötig, damit Vergebung und Versöhnung eine Chance bekämen, selbst dann, wenn keine Heilung mehr möglich sei. Für die Mehrheitsgesellschaft bedeute dies, Wahrheiten auszuhalten und anzuerkennen und sich einen "brutal ehrlichen Spiegel" vorhalten zu lassen, betonte die Theologin.



Sinti und Roma wurden in der Nazi-Zeit systematisch verfolgt. Hunderttausende wurden ermordet. Am Abend ist im Berliner Dom ein Gedenkkonzert vorgesehen.