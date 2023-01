Ende der Grünen Woche

Landwirte sollten mehr Wertschätzung erhalten, meint der Berliner Erzbischof Koch. (Imago/Martin Wagner)

Nötig sei ein Umdenken, sagte Koch im RBB-Radio. Es reiche nicht, nur Forderungen nach dem Umbau der Landwirtschaft zu stellen. Man müsse im Kleinen beginnen. So könnten die Verbraucherinnen und Verbraucher bewusster einkaufen. So gebe man Landwirten, die oft so stark unter Preisdruck stünden, die Möglichkeit, sich umzustellen, betonte Koch. Alle könnten zu Veränderungen beitragen, etwa indem sie sich darüber informierten, wie viel Platz ein Tier im Stall habe und auf welchen Wegen es zur Schlachtung transportiert werde. Und man könnte sich Gedanken darüber machen, ob nicht eine ausgewogenere Ernährung zur Reduzierung von Massentierhaltung führen könne, sagte Koch.

Schon jetzt hätten 800 Millionen Menschen weltweit nicht genug zu essen. Dabei würden alleine in Deutschland jährlich elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Weltweit seien es sogar mehr als 930 Millionen Tonnen, führte Koch aus.

