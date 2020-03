Die Berliner Festspiele suchen Expertinnen und Experten der Nachhaltigkeit.

Das Projekt trägt den Titel "Down to Earth" - Klima, Kunst und Diskurs unplugged. Einer der Kuratoren, der Künstler Tino Sehgal, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), aus seiner Sicht habe sich die bildende Kunst des Themas der Nachhaltigkeit nicht besonders angenommen. Eine Ausnahme sei etwa die Künstlerin Agnes Denes.



Was man suche, seien "Pioniere der Nachhaltigkeit", also Menschen, die in ihrem Alltag, in ihrer Lebenspraxis grundlegende Dinge umgestellt hätten. Sie könnten ihr Wissen dann in Workshops oder Talkrunden an eine kleine Öffentlichkeit weitergeben. Auf die Frage, ob die Gesuchten eine "Kunstaffinität" besitzen müssten, entgegnete Sehgal: "Nein, im Gegenteil". Die Mischung aus Ausstellung und Festival sei dieses Mal ein Bekenntnis der Kunst zu ihrer eigenen Schwäche.



Sehgal sagte, er selbst sei zum Beispiel über die Jahre zu einem Experten des Reisens über Land geworden. Er könne davon berichten, wie es sei, mit dem Zug nach Japan zu fahren, in Moskau umzusteigen und ganz allgemein, wie es so sei, wenn man sechs Tage Zug fahre.



Wer sich angesprochen fühlt als Alltagsexpertin oder -experte für Nachhaltigkeit, oder wer solche Pioniere kennt, der kann sich melden bei den Berliner Festspielen. Die Mail lautet downtoearth@berlinerfestspiele.de