Vor Eröffnung weiterer Teile des Berliner Humboldt Forums hat der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, seine Bereitschaft zur Rückgabe von Exponaten aus ehemaligen Kolonien betont.

So seien für das kommende Jahr substanzielle Restitutionen an Nigeria geplant, sagte Parzinger. Die Sammlungen sollten nicht als Last begriffen werden, sondern auch als Chance für das Humboldt Forum, meinte Parzinger. Hintergrund ist der Streit um koloniale Raubkunst und die teilweise ungeklärte Herkunft mancher Exponate.



Am Donnerstag werden nach vierjährigen Schließungen das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst wieder für das Publikum geöffnet. Von den etwa 500.000 Objekten der zuvor im Stadtteil Dahlem präsenten Museen sollen rund 20.000 im Humboldt Forum gezeigt werden. Dazu gehören auch die als koloniales Raubgut geltenden Benin-Bronzen, die mit dem letzten Öffnungsschritt dann vermutlich Mitte 2022 zu sehen sein sollen.

