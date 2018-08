Michael Müller, der viel gescholtene Regierende Bürgermeister Berlins, hat einen Satz gesagt, den er nur schwer wieder los wird. Eine Zeitung befragte ihn zur wirtschaftlichen Lage der Stadt, auch zum Thema Immobilienspekulation. Dabei kam auch zur Sprache, dass Neuseeland erwäge, den Kauf von Wohneigentum durch Ausländer einzuschränken. Dann kam Müllers Satz: "Wir überlegen das auch", sagte er.

Der Satz klingt hässlich, nach dem ersten Hören geradezu rechtspopulistisch. Es könnte gemeint sein: 'Künftig dürfen nur noch Deutsche Wohnungen in der Hauptstadt kaufen!' Gewiss hat der Berliner Bürgermeister mit seinem kurzen Satz bei manchem Populisten heimlichen Beifall geerntet.

Aber Moment: Weder ist die Aussage des Regierenden Bürgermeisters populistisch gemeint noch lässt sich mit einem Sätzchen Wohnungspolitik machen.

Vorkaufsrecht für die Bezirke stärken

Müllers Senat will der Spekulation mit Wohnraum Einhalt gebieten. Viele ausländische Investoren kaufen Gebäude in Berlin, lassen sie über Jahre leer stehen und warten mit dem Verkauf, bis die Immobilienpreise wieder gestiegen sind. So treiben sie die Preise immer weiter hoch. Und sie machen den dringend gesuchten Wohnraum noch rarer als er ohnehin schon ist.

Genau diesen Spekulanten wollen Müller und sein Senat das Leben schwerer machen. Ein Verbot für Ausländer, Immobilien in Berlin zu kaufen, schwebt ihnen nicht vor. Vielmehr will es der Senat internationalen Großinvestoren und Fonds schwerer machen, sich am Berliner Wohnungsmarkt nach Belieben zu bedienen.

Steuerschlupflöcher für Immobilienkonzerne schließen

Müller will das sogenannte "Zweckentfremdungsverbot" strenger umsetzen und so Spekulanten vertreiben. Dazu gehört auch eine Stärkung des Vorkaufsrechts der Bezirke, die auf diese Weise privaten Spekulanten zuvorkommen. Ein anderes Mittel ist die Besteuerung von Immobiliengeschäften. Geschickte Investoren kaufen nämlich nicht Gebäude, sondern Anteile an Immobilienfirmen. So umgehen sie die Steuern. Auch hier will Finanzsenator Kollatz Immobilienspekulanten künftig stärker das allzu billige Geschäft erschweren.

Blickt man aufs Detail, dann sind die Pläne des Senats also sinnvoll und vernünftig. Und es wäre ungerecht, den Regierenden Bürgermeister aufgrund eines Satzes in einem Zeitungsinterview des Populismus zu bezichtigen. Müller steht für Berlin als weltoffene Stadt. Und es besteht kein Zweifel, dass es nach seinem Willen dabei bleiben soll.

Es ist zudem offenkundig, dass ein Verbot des Immobilienkaufs für Ausländer rechtlich leicht anzufechten wäre. Der Hauptstadt mit dem immer teurer werdenden Wohnungen würde es auch nichts bringen. Denn deutsche Spekulanten sind genauso renditehungrig wie ihre ausländischen Kollegen.