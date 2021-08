Bei Ausschreitungen im Berliner James-Simon-Park sind nach Angaben der Polizei 19 Einsatzkräfte verletzt worden.

Zwölf Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Ein Polizeisprecher erklärte, etwa 30 Beamte seien zunächst wegen Ermittlungen zu Körperverletzungsdelikten eingetroffen. Dann seien sie mit Flaschen- und Steinwürfen aus der Menge attackiert worden. Darauf hin hätten die Kollegen Verstärkung angefordert. Laut Polizei haben sich zwischenzeitlich bis zu 2.500 Menschen teilweise alkoholisiert in der Parkanlage aufgehalten.



Der Vorsitzende der Berliner CDU, Wegner, sprach von "bürgerkriegsähnlichen Zuständen". Er wolle es nicht länger hinnehmen, dass es beinahe im Wochentakt in den Parks und auf den Straßen der Stadt dazu komme. Innensenator Geisel von der SPD müsse die Polizeipräsenz an einschlägigen Orten erhöhen. Zugleich forderte Wegner, jungen Menschen legale Angebote mit Hygiene- und Sicherheitskonzept zum Feiern bereitzustellen.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.