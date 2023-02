Lehrerin mit Kopftuch in einer Schule (Imago Images/epd-bild/Werner Krueper)

Justizsenatorin Kreck erklärte, das Neutralitätsgesetz müsse umgehend angefasst werden. Man lebe in einer Einwanderungsgesellschaft. Staatliche Neutralität werde nicht über das Verbot einzelner Kleidungsstücke hergestellt. Ihr Linken-Parteikollege Schlüsselburg führte aus, insbesondere wegen des eklatanten Lehrermangels könne man sich weitere Berufsverbote nicht leisten. Die Grünen-Politikerin Bozkurt will die Abschaffung des Gesetzes. Die Regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD sicherte zu, zeitnah über eine Reform zu sprechen. Die CDU-Fraktion will am Neutralitätsgesetz festhalten.

Karlsruhe hatte eine Beschwerde Berlins gegen ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts nicht zur Entscheidung angenommen. 2020 hatte eine Muslimin erfolgreich gegen das Land geklagt, weil sie wegen ihres Kopftuches nicht in den Schuldienst übernommen worden war. Das Neutralitätsgesetz untersagt Lehrkräften religiöse Symbole im Dienst. Das kann ein Kopftuch sein, aber auch ein Kreuz oder eine Kippa.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.