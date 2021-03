Die Partei "Die Linke" in Berlin zieht erneut mit Petra Pau als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf.

Auf einer Vertreterversammlung in Neukölln wurde die 57-Jährige auf Platz 1 der Landesliste gewählt. Pau ist seit 1998 Mitglied des Bundestags und seit 2006 Vizepräsidentin des Parlaments. Anders als vom Landesvorstand der Berliner Linken vorgeschlagen wählten die Delegierten auf den zweiten Listenplatz den 46-jährigen Pascal Meiser. In Berlin wird am 26. September parallel zur Bundestagswahl auch das Abgeordnetenhaus neu gewählt.

