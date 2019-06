Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hält das geplante Berliner Verbot von Mieterhöhungen für rechtswidrig.

Weil die Bundesregierung mit der Mietpreisbremse bereits eine deutschlandweite Regelung eingeführt habe, könne ein Land wie Berlin nicht eine eigene Gesetzgebung beschließen, heißt es in einem entsprechenden Gutachten. Denn mit der Mietpreisbremse gälte auf Landesebene eine unrechtmäßige Sperrwirkung für die durch den Bund geregelte Materie.



Der Berliner Senat hatte sich in der vergangenen Woche auf Eckpunkte für einen Mietendeckel geeinigt. Damit sollen die Mieten in der Hauptstadt fünf Jahre lang eingefroren werden, um die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu beruhigen.