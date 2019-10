Nach der Einigung auf einen sogenannten Mietendeckel in Berlin sind Details zu den Obergrenzen festgelegt worden.

Demnach sollen Wohnungen in der Hauptstadt bei der Wiedervermietung künftig maximal 9,80 Euro kalt je Quadratmeter kosten dürfen. Die Höhe ist abhängig von Baujahr und Ausstattung der Wohnung. Bei Modernisierungen für Klimaschutz oder Barrierefreiheit sollen Vermieter maximal einen Euro je Quadratmeter zusätzlich verlangen können. Aktuell werden freie Wohnungen in Berlin laut dem Portal Immowelt im Durchschnitt für 11,60 Euro angeboten. In München sind es 18,60 Euro und in Frankfurt/Main 14,20 Euro.



Morgen will der rot-rot-grüne Senat den Mietendeckel beschließen. Er gilt für 1,5 Millionen vor 2014 gebaute Wohnungen. Im Kern geht es darum, die Mieten für fünf Jahre einzufrieren. Hinzu kommen Obergrenzen bei der Neuvermietung.