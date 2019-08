Hartz IV überwinden – das ist das erklärte Ziel von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller. In Wahrheit ist das Modellprojekt "Solidarisches Grundeinkommen", mit dem der SPD-Politiker die Grundlage für eine – Zitat – neue soziale Agenda – legen will, eine Mogelpackung.

Schon der Begriff für dieses Modellprojekt ist irreführend. "Grundeinkommen" – damit assoziieren alle das bedingungslose Grundeinkommen. Eine monatliche Überweisung ohne Gegenleistung.

Doch der Berliner Versuch ist etwas gänzlich anderes. Etwa 1000 Arbeitslose erhalten in den nächsten Monaten sozialversicherungspflichtige Jobs in Landesbetrieben oder bei gemeinnützigen Arbeitgebern. Ihr Gehalt orientiert sich am Tarif- oder am Mindestlohn, fünf Jahre lang werden sie beschäftigt und aus der Landeskasse bezahlt. Das ist eine Neuauflage der ABM, der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, nur zu etwas besseren Konditionen. Mit "solidarisch" hat das wenig zu tun, mit "Grundeinkommen" noch viel weniger.

Bundesregierung und Bundesagentur für Arbeit lehnen den Berliner Sonderweg ab. Mit gutem Grund. Zum einen hat die Bundesregierung ebenfalls ein Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit aufgelegt – ein zusätzliches Landesprogramm sorgt nur für Verwirrung und Mehrarbeit bei den Jobcentern.

Müller braucht Erfolge

Zum zweiten ist die Arbeitslosigkeit so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht. Alle Unternehmen suchen händeringend Arbeitskräfte – nicht nur fachlich gut Ausgebildete finden einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt, auch Helfer werden dringend gebraucht.

Was soll dann ein solcher – 35 Millionen Euro teurer – öffentlich geförderter Arbeitsmarkt? Zumal diese neu geschaffenen Jobs für Menschen gedacht sind, die ein bis drei Jahre arbeitslos sind, also noch die Realität in den Betrieben kennen. Ihnen verpasst man teure, steuerfinanzierte Helferjobs, damit sie zum Beispiel Parks säubern oder Blinde in der U-Bahn unterstützen. Nach fünf Jahren ist es dann wieder vorbei.

Die vielen Millionen könnte das Land Berlin tausendmal besser in die Qualifizierung von Arbeitslosen stecken, damit diese wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen, statt sie für einen staatlich geförderten Arbeitsmarkt auszugeben.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kennt all diese Gegenargumente, doch der SPD-Politiker hat sie in den Wind geschlagen. Der Grund: Er braucht dringend politische Erfolge – die SPD dümpelt auf historisch niedrigem Niveau vor sich hin, Müller ist der unbeliebteste Länderchef bundesweit. In zwei Jahren wird gewählt – 1000 Arbeitslose weniger machen sich gut in der Statistik.

