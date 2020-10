Mindestens 70 Objekte wurden im Pergamonmuseum, im Neuen Museum, in der Alten Nationalgalerie und an anderen Standorten mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt. Die Flüssigkeit hinterließ sichtbare Flecken auf ägyptischen Sarkophagen, Steinskulpturen und Gemälden des 19. Jahrhunderts hinterließ.

Motive sind bislang nicht bekannt

Mehr als zwei Wochen lang wurden darüber weder die Öffentlichkeit noch andere möglicherweise gefährdete Museen informiert. Auf Anfrage von "Zeit" und Deutschlandfunk bestätigten die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Polizei Berlin Beschädigungen an Ausstellungsobjekten und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Zu den Motiven ist bisher nichts bekannt. Zu den Details des Anschlags berichtet "Die Zeit" in ihrer kommenden Ausgabe und der Deutschlandfunk in der Sendung "Kultur heute" am Mittwoch (21. Oktober, 17.35 Uhr).

Der Verschwörungsideologe Attila Hildmann hatte im August und September auf seinem öffentlichen Telegram-Kanal verbreitet, dass sich in dem zu diesem Zeitpunkt noch Corona-bedingt geschlossenen Pergamonmuseum der "Thron des Satans" beherberge und es das Zentrum der "globalen Satanisten-Szene und Corona Verbrecher" sei.