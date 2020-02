Nach Inkrafttreten des Mietendeckels in Berlin will die Opposition ihre angekündigte Verfassungsklage so schnell wie möglich einreichen.

Ziel sei, die Klageschrift Anfang des zweiten Quartals vorzulegen, sagte FDP-Fraktionschef Czaja der Deutschen Presse-Agentur. CDU-Fraktionschef Dregger sprach von dem Ziel, so schnell wie möglich Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen.



Berlin hat die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen für fünf Jahre eingefroren. Das bundesweit bisher einmalige Gesetz ist seit gestern in Kraft. Für Neuvermietungen gelten festgelegte Obergrenzen. Rot-Rot-Grün will damit den zuletzt starken Anstieg der Mieten bremsen. CDU und FDP im Abgeordnetenhaus wie im Bundestag haben Verfassungsklagen auf Landes- und Bundesebene angekündigt.