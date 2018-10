Vieles ist mit dem Urnengang in Bayern ins Wanken geraten: Die Sozialdemokraten sind nur noch fünftstärkste Kraft im Land, die CSU ist ohne absolute Mehrheit, die Alternative für Deutschland gelangt auf Anhieb der Einzug in den Landtag, die Grünen sind zweitstärkste Kraft, aber voraussichtlich in der Oppositionsrolle.

Das ist der Wind, der aus Bayern weht. In Berlin ziehen alle Beteiligten die Kragen höher und üben Disziplin. Bevor aus Hessen der nächste Sturm Richtung Hauptstadt weht, fragt die Sendung "Zur Diskussion" nach den Folgen der Bayern-Wahl für den Rest des Landes.

Es diskutieren unter der Leitung von Stephan Detjen, Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio: