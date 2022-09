Berliner Polizei muss sich erneut mit Diskriminierungsvorwürfen auseinandersetzen. (picture alliance/Fotostand/Reuhl )

Es wird gegen einen Wachleiter wegen Äußerungen gegenüber einem Mitarbeiter ermittelt, teilte eine Behördensprecherin mit. Erste dienstliche Konsequenzen seien bereits gezogen worden. Zu den Inhalten der Äußerungen sagte sie nichts. Die "B.Z." hatte von einem rassistischen Vorfall berichtet.

Vergangene Woche sorgte ein Einsatz bei Geflüchteten aus Syrien für Empörung. Die Berliner Grünen und Linken hatten ein Handyvideo des Polizeieinsatzes veröffentlicht, das zeigte, wie zwei Polizisten einen 30-jährigen Syrer in dessen Berliner Wohnung und im Beisein seiner Familie wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe Handschellen angelegten. Im Rahmen der Auseinandersetzungen sagte einer der Beamten zu der Ehefrau: "Halt die Fresse. Ich bringe dich ins Gefängnis", "das ist mein Land und du bist Gast." Gegen den Polizisten wurden dienstrechtliche und strafrechtliche Schritte eingeleitet. Die beiden Polizisten wiederum zeigten das Ehepaar wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und weiterer Vorwürfe an.

"Einen solchen Polizeibeamten wollen wir in Berlin nicht"

Auch der Senat befasste sich mit dem Fall. Berlins Innensenatorin Spranger (SPD) sicherte Aufklärung zu. Sie stehe mit der Polizeipräsidentin Slowik in Verbindung. Staatssekretär Akmann, ebenfalls SPD, sagte im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, der Senat verurteile ein solches Verhalten aufs Schärfste. Es sei absolut inakzeptabel. Einen solchen Polizeibeamten wolle man in Berlin nicht. Berlins Justizsenatorin Kreck (Linke) sagte im Rechtsausschuss, die Familie könne sich in jedem Fall an die für das Berliner Antidiskriminierungsgesetz zuständige Ombudsstelle wenden. Der Linke-Abgeordnete Kocak warf der Polizei ein "Nazi-Problem" vor.

Bundesinnenministerin Faeser mahnte bei einer Pressekonferenz zu Zurückhaltung. Wenn sich ein Polizist im Ton vergreife, dann werde das nicht geduldet. Aber man müsse generell auch Verständnis haben, wenn Polizistinnen und Polizisten durchgreifen müssten und dabei deutliche Worte wählten. Sie selbst empfinde die Äußerung des Polizisten nicht als Rassismus. Damit sorgte sie unter anderem beim Grünen-Koalitionspartner für Kritik.

