1. Mai Demonstrationen

Demonstration am Vorabend des 1. Mai in Berlin, hier ein Archivbild von der Demonstration im vergangenen Jahr. (dpa/Bernd Von Jutrczenka)

Die SPD-Politikerin sagte dem RBB, geplant sei der Einsatz von 6.000 Polizisten. Die Berliner Polizei wird von Kräften der Bundespolizei und Beamten aus anderen Bundesländern unterstützt. Spranger rechnet mit bis zu 50.000 Teilnehmern. Am Nachmittag sind diverse Kundgebungen geplant, darunter ein Straßenfest linksradikaler Gruppen in der Rigaer Straße und eine Demonstration gegen die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor in Kreuzberg.

Auch in vielen anderen deutschen Städten, darunter Hamburg und Nürnberg sind schon heute Straßenfeste und Demonstrationen geplant.

