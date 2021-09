Nach Wochen im Hungerstreik ist ein Klimaaktivist in Berlin dazu übergegangen, auch nicht mehr zu trinken.

Eine weitere Aktivistin will sich anschließen. Die Beiden erklärten, der SPD-Politiker Scholz müsse zusichern, als wahrscheinlich nächster Bundeskanzler den Klimanotstand auszurufen. Scholz hatte dazu aufgerufen, die Aktion abzubrechen und den jungen Leuten angeboten, nach der Wahl mit ihnen ein Gespräch zu führen.



Am 30. August hatten insgesamt sieben junge Erwachsene einen Hungerstreik für eine radikale Klimawende begonnen. Sie forderten unter anderem ein öffentliches Gespräch mit den drei Kanzlerkandidaten Scholz, Laschet und Baerbock. Da die Politiker nicht zusagten, brachen die meisten Aktivisten ihren Hungerstreik diese Woche ab. Nach übereinstimmenden Angaben sprach Baerbock am Donnerstag mit den jungen Leuten, die den Hungerstreik beendet hatten.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.