Der Schauspieler Ernst-Georg Schwill ist tot.

Er starb im Alter von 81 Jahren, wie die Eulenspiegel-Verlagsgruppe mitteilte. Der Berliner spielte in der DDR in zahlreichen Defa-Filmen mit, unter anderen in dem Streifen "Berlin - Ecke Schönhauser". Nach dem Mauerfall war er in Fernseh-Krimis wie dem "Tatort" zu sehen. Auch in der Romanverfilmung "Der Turm" nach dem Buch von Uwe Tellkamp spielte Schwill mit.