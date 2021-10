Der Berliner Senat berät am Nachmittag über die Probleme am Wahlsonntag, nachdem sich Berichte über fehlende oder falsche Stimmzettel gehäuft hatten.

Erwartet wird dazu ein Bericht der Innenverwaltung. In Berlin wurde am 26. September neben dem Bundestag auch ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Zudem fanden Bezirksverordnetenversammlungen sowie ein Volksentscheid statt. Vor vielen Wahllokalen hatten sich lange Schlangen gebildet. Zum Teil gaben Bürger noch weit nach der offiziellen Schließung der Lokale um 18 Uhr ihre Stimme ab, als bereits die ersten Hochrechnungen bekannt waren. Landeswahlleiterin Michaelis hatte deshalb in der vergangenen Woche ihren Rücktritt angekündigt.



Die Grünen-Landesvorsitzende Stahr forderte eine vollständige Aufklärung der Vorfälle. Sie sagte dem RBB-Inforadio, es gelte jetzt, dass Vertrauen in die Demokratie wieder zu stärken.

