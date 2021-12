Franziska Giffey könnte Nachfolgerin von Michael Müller in Berlin werden. (picture alliance/dpa | Bernd Von Jutrczenka)

Aufgrund der Corona-Pandemie findet der Landesparteitag digital statt. Die Landesvorsitzenden Giffey und Saleh stellen die wichtigsten Passagen des Koalitionsvertrags vor. Die Vereinbarung soll die Basis für fünf weitere gemeinsame Regierungsjahre sein. SPD, Grüne und Linke regieren in Berlin bereits seit 2016 zusammen.

Bei der Linkspartei läuft eine Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag; die Grünen wollen auf einem Parteitag am nächsten Sonntag entscheiden. Erfolgt die Zustimmung in allen Fällen, kann SPD-Landeschefin Giffey am 21. Dezember zur neuen Regierenden Bürgermeisterin in Berlin gewählt werden.

