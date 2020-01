Die Berliner Landes-SPD soll wie die Bundespartei künftig von einer Doppelspitze geführt werden.

Bundesfamilienministerin Giffey erklärte, sie wolle gemeinsam mit dem Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Saleh, zur Wahl auf dem Parteitag in Mai antreten. Amtsinhaber Müller hatte zuvor erklärt, er wolle den Posten nach zwölf Jahren abgeben. In einer Mail an die SPD-Mitglieder schrieb er, es sei an der Zeit, dass neue Köpfe die Verantwortung im Landesverband übernehmen. Zugleich betonte Müller, Regierender Bürgermeister Berlins wolle er bleiben.