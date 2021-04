Die Berliner SPD hat Bundesfamilienministerin Giffey zur Spitzenkandidatin für die Wahl zum Abgeordnetenhaus im Herbst gekürt.

Auf einem Online-Parteitag erhielt die 42-Jährige 85,7 Prozent der Stimmen. Der SPD-Landesvorstand hatte Giffey bereits im November nominiert. Giffey ist auch Landesvorsitzende ihrer Partei und will nach der Bundestagswahl am 26. September die Nachfolge des Regierenden Bürgermeisters Müller antreten. Müller strebt ein Bundestagsmandat an und wurde auf dem Parteitag mit 88 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt.

