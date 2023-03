Nach der Abgeordnetenhauswahl

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Raed Saleh, Landesvorsitzender der SPD Berlin (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Nach einer Vorstandssitzung sagte der SPD-Landesvorsitzende Saleh, man empfehle, Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger CDU aufzunehmen. Zwei Drittel des Gremiums hätten in geheimer Abstimmung dafür votiert. Saleh kündigte an, dass die Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen sollen. Die Regierende Bürgermeisterin Giffey erklärte, das Wahlergebnis müsse respektiert werden. Die bisherige Koalition habe 250.000 Stimmen verloren. Die CDU sei der klare Wahlsieger. Zum ersten Mal seit langem seien Zweier-Bündnisse möglich. Giffey fügte hinzu, sie wolle ihren Beitrag leisten, auch wenn das mit dem Verlust ihres Amtes als Regierende Bürgermeisterin verbunden sei. Am Donnerstag will der CDU-Landesvorstand über Koaltionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten entscheiden. CDU-Spitzenkandidat Wegner präferiert laut Parteikreisen ein Bündnis mit der SPD.

Die Berliner Christdemokraten hatten die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar klar mit 28,2 Prozent gewonnen. Die SPD schnitt mit 18,4 Prozent so schlecht ab wie noch nie. Rechnerisch wäre eine Forführung des rot-rot-grünen Regierungsbündnisses möglich.

