Die Berliner Staatssekretärin Chebli hat aufgrund einer Vielzahl gegen sie gerichteter Hass-Nachrichten ihren Facebook-Account deaktiviert.

Der Plattform warf sie vor, zu langsam auf Hetze zu reagieren. Sie selbst könne nicht alleine dagegen vorgehen, sagte sie der "Bild". Die SPD-Politikerin palästinensischer Herkunft wird häufig in sozialen Medien aufgrund ihres muslimischen Glaubens, ihres Geschlechts oder ihrer Verurteilung von antisemitischen Äußerungen angegangen.



Zuletzt kursierten Bilder von ihr mit einer teuren Uhr am Handgelenk. "Alles, was man zum Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018 wissen muss", hieß es unter anderem in Kommentaren. Sie habe mit zwölf Geschwistern in zwei Zimmern gewohnt, erwiderte Chebli bei Twitter. Ihr müsse daher niemand sagen, was Armut bedeute. Ihren Twitter-Account will sie auch weiterhin verwenden. Ob und wann sie wieder bei Facebook aktiv werde, kann Chebli derzeit noch nicht sagen.