Kulturstaatsministerin Grütters hat erneut das Kreuz auf der Kuppel des wiedererrichteten Berliner Stadtschlosses verteidigt.

Es sei zwar ein christliches Symbol, aber "nicht vereinnahmend", erklärte Grütters in der neuen Ausgabe der Zeitschrift "Herder Korrespondenz". Das Kreuz sei eine Einladung, die unterschiedlichen Bezüge und Traditionen und auch Werthorizonte kennenzulernen - und seinen eigenen Standpunkt zu finden, sagte die katholische CDU-Politikerin. Damit stehe das Kuppelkreuz dem neuen Humboldt Forum im Schloss keineswegs entgegen. "Wenn wir vorsichtshalber auf das Kreuz verzichten würden, hätten wir nichts gewonnen, aber viel verloren", sagte Grütters.



Das Humboldt Forum soll ab September 2020 etappenweise eröffnet werden. Die Debatte, ob mit oder ohne Kreuz auf der Kuppel, hatte der Verein "Stiftung Zukunft Berlin" angestoßen. Deren Vorsitzender, Hassemer, begründete das so: "Es wir die Arbeit nicht erleichtern, wenn sie unter dem Symbol von nur einer Religion steht". Auch Grüne und Linke in Berlin hatten gefordert, auf das Kreuz zu verzichten. Nur so sei ein Dialog zwischen allen Kulturen möglich.



Das Kreuz trohnte seit 1854 auf dem originalen Hohenzollernschloss, das derzeit in Berlin wieder aufgebaut wird. In der Kuppel war damals die Schlosskapelle untergebracht.