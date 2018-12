Berlin gedenkt der Opfer des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor zwei Jahren.

Zur Stunde legt der Regierende Bürgermeister Müller einen Kranz am Mahnmal an der Gedächtniskirche nieder. Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt gesteuert und dabei zwölf Menschen getötet und viele weitere verletzt. Bundesjustizministerin Barley kritisierte anlässlich des Gedenktages den Umgang mit den Angehörigen der Opfer. Sie sagte im ZDF, es sei bedauerlich, dass erst fünf Bundesländer Beauftragte für Terrorgeschädigte berufen hätten. In dieser Hinsicht müsse mehr passieren. Barley hält den Islamisten Amri weiterhin für einen Einzeltäter. Es deute vieles darauf hin, dass Amri den Anschlag allein geplant und begangen habe - auch wenn er Kontakt zu anderen Gefährdern gehabt habe. Zuletzt hatte es einen Medienbericht gegeben, wonach die Polizei im italienischen Brindisi kurz nach dem Anschlag in einem Vermerk auf Unterstützung für Amri von Islamisten hinwies.