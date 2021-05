Rechtsextremisten haben nach Einschätzung des Berliner Verfassungsschutzes systematisch die Proteste von Corona-Kritikern für ihre Zwecke instrumentalisiert.

Innensenator Geisel teilte mit, Verfassungsfeinde und dabei vor allem Rechtsextremisten und Reichsbürger hätten im vergangenen Jahr nichts unversucht gelassen, diese Ausnahmesituation für sich zu nutzen. Ausnahmslos alle in Berlin aktiven rechtsextremistischen Gruppierungen hätten sich den Corona-Protesten angeschlossen. In Internetkanälen hätten sie zudem Kritik an Corona-Maßnahmen mit Verschwörungserzählungen sowie mit antisemitischer und rassistischer Propaganda vermischt. Der Berliner Verfassungschutz widmet in seinem Jahresbericht dem Thema Verschwörungserzählungen ein Sonderkapitel.

Rund 1.400 Personen gelten als rechtsextremistisch

Laut dem Bericht insgesamt rund 1.400 Personen als rechtsextremistisch, knapp die Häfte davon sei gewaltbereit. Die Berliner Verfassungsschützer ordneten zudem mehr als 2.100 Personen dem Bereich Islamismus zu. Die Zahl der Linksextremisten in Berlin wird auf 3.600 geschätzt. Davon gelten fast 1.000 als gewaltbereit.

