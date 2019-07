In Berlin hat das Volksbegehren zur Enteignung von Immobilienkonzernen die erste Hürde genommen.

Von den 77.000 Mitte Juni übergebenen Unterschriften erklärte die Stadtverwaltung 58.307 für gültig. Das seien knapp dreimal so viele wie benötigt. Jetzt werde gemeinsam mit dem Senatsressort für Stadtentwicklung geprüft, ob das Ansinnen der Bürgerinitiative rechtskonform ist. Diese strebt die Vergesellschaftung von Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen an - ein bundesweit bislang einmaliger Vorgang.



Konkret will die Initiative erreichen, dass der Senat ein entsprechendes Gesetz erarbeitet. Sie beruft sich bei ihrem Vorstoß auf das Grundgesetz, wonach die Vergesellschaftung von Grund und Boden oder Produktionsmitteln gegen angemessene Entschädigung unter Umständen zulässig sein könnte.